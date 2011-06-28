Грузинська влада просить називати країну Джорджією

Грузинська влада звернулася до інших держав з проханням офіційно називати країну Джорджією, а не Грузією, повідомляє Радіо Свобода.

Представниця міністерства закордонних справ Ія Махарашвілі наголосила, що влада країни попросила «ті країни, які називають Грузію Грузією, змінити назву країни на Джорджія».

У міністерстві повідомили, що Південна Корея стала першою країною, яка провела відповідну заміну у мові.

Самі мешканці Грузії називають країну «Сакартвело».