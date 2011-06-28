Грузинська влада просить називати країну Джорджією
00:16, 28 червня 2011Світ
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А самі грузини кажуть: Сакартвело
Грузинська влада звернулася до інших держав з проханням офіційно називати країну Джорджією, а не Грузією, повідомляє Радіо Свобода.
Представниця міністерства закордонних справ Ія Махарашвілі наголосила, що влада країни попросила «ті країни, які називають Грузію Грузією, змінити назву країни на Джорджія».
У міністерстві повідомили, що Південна Корея стала першою країною, яка провела відповідну заміну у мові.
Самі мешканці Грузії називають країну «Сакартвело».
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