До Москви прибув генеральний секретар НАТО

До Москви з Санкт-Петербурга прибув генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер.

Його візит приурочений до десятої річниці підписання Основоположного акту про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією північноатлантичного договору та п`ятої річниці заснування Ради Росія-НАТО.

У вівторок у Москві відбудеться засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів. Відкриють засідання Яап де Хооп Схеффер і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Цього ж дня голова НАТО проведе прес-конференцію на тему: "Відносини НАТО-Росія: стан і перспективи".

Напередодні поїздки до Росії Схеффер заявив РІА "Новости", що "поза будь-якими сумнівами, сьогодні порівняно з періодом "холодної війни" набагато складніше пояснити характер і масштаб загроз, що виникають для безпеки, а також забезпечувати і зберігати політичну і громадську підтримку зусиль для протидії таким загрозам".

За його словами, у взаєминах Росії і НАТО є питання, щодо якого найближчим часом навряд чи вдасться досягти згоди, - це розширення НАТО.

При цьому він сказав, що розширення НАТО не є зазіханням і загрозою інтересам Росії.

Схеффер планує відбути з Росії у вівторок увечері.