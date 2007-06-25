Ющенко та президент Туреччини задоволені перспективою

Президенти України та Туреччини позитивно оцінюють перспективу спорудження кільцевої швидкісної автодороги навколо Чорного моря.

Як повідомляє прес-служба Президента України, Віктор ЮЩЕНКО у Стамбулі провів зустріч з Президентом Республіки Туреччина Ахметом СЕЗЕРОМ.

У ході розмови сторони висловили задоволення позитивною динамікою розвитку політичного діалогу та торговельно-економічних відносин між Україною та Туреччиною.

В.ЮЩЕНКО та А.СЕЗЕР також обговорили співробітництво в енергетичній сфері. Президенти, крім того, позитивно оцінили перспективу спорудження кільцевої швидкісної автомобільної дороги навколо Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 25-26 червня перебуває в Туреччині, де бере участь у роботі Ювілейного саміту Організації чорноморсько-економічного співробітництва. Самміт ОЧЕС присвячено 15-річчю від дня створення цієї організації.