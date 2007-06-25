Припинення страйку в Нігерії знизило світові ціни на нафту

Припинення страйку нігерійських робочих призвело до серйозного зниження цін на нафту на світових ринках, повідомляє Bloomberg. Серпневі контракти на постачання нафти марки WTI на американській біржі NYMEX з відкриттям торгів подешевшали на 1,23 долара - до 67,91 долара за баррель. У Лондоні нафта марки Brent з постачанням в серпні подешевшала на 1,05 долара - до 70,13 долара за баррель.

Для того, щоб припинити страйк, уряду країни довелося пообіцяти накласти заборону на підвищення внутрішніх цін на паливо і переглянути продаж двох державних нафтопереробних заводів. Також очікується, що в липні Royal Dutch Shell відновить зупинений рік тому видобуток в районі експортного терміналу Форкадос (Forcados).

Небезпека страйків у країні, де 30 відсотків видобутку опинилося заблокованим в результаті зіткнень, примушувала ціни на нафту рости два тижні підряд. В ході страйку вартість нафти досягала 69,88 долара за баррель, що стало найвищим показником за 9 місяців. 22 червня ціна закриття нафти марки WTI з постачаннями в серпні становила 69,14 долара.