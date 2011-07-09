У Малайзії затримали понад 1600 учасників антиурядових маніфестацій

У столиці Малайзії Куала-Лумпуре поліція затримала 1,667 тисячі учасників несанкціонованих антиурядових маніфестацій, які вимагали провести реформу виборчої системи, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на національні ЗМІ.

Проте, як заявив генеральний інспектор поліції Ісмаїл ОМАР, затримані будуть звільнені ще до настання півночі, відзначає газета Star.

Видання також пише, що проти маніфестантів у ряді районів Куала-Лумпура не раз застосовувався сльозогінний газ і водомети, а регіональні електронні ЗМІ повідомляють як мінімум про 12 постраждалих.

Головною вимогою маніфестацій був перегляд списків виборців і введення прозоріших процедур підрахунку голосів.

"Ми не злочинці, ми лише просимо провести вільні й справедливі вибори", - заявила дочка лідера опозиції Анвара ІБРАГІМА Нурул Іса АНВАР.

Очолювана прем`єром Наджибом РАЗАКОМ коаліція Національний фронт беззмінно перебуває при владі в Малайзії всі 54 роки, що минули з моменту отримання країною незалежності. На думку опозиції, неабиякою мірою Національний фронт зобов`язаний цим систематичному підтасовуванню результатів виборів, що сама коаліція заперечує.

Особливої актуальності це питання набуло у зв`язку з циркулюючими в Малайзії чутками про намір уряду провести нові загальні вибори наприкінці поточного року. Їх дату поки не оголошено, і згідно із законом вони повинні бути проведені не пізніше середини 2013 року.

Нинішні протести очолила утворена в листопаді минулого року група представників неурядових організацій, що називає себе Коаліцією за чисті й справедливі вибори або скорочено малайським словом bersih ("чистий"), що користується підтримкою опозиції. Рішенням Міністерства внутрішніх справ від 1 липня цього року організація була оголошена незаконною, проте наразі оспорює це в суді.