Росіяни включили Білорусь і Україну до списку зовнішніх загроз (опитування)

Фонд "Громадська думка" оприлюднив результати соцопитування, в ході якого росіяни визначили країни, які, на їх думку, становляь для Росії загрозу.

За найголовнішого ворога росіяни, як і раніше, мають Америку. США посіли перше місце з 26% голосів. На другому місці в списку зовнішніх загроз опинився Китай, якого назвали геополітичним супротивником 13% росіян. Замикає трійку Грузія - 5% опитаних. Четверте місце з 3% дісталося Японії. А на п`яте місце потрапила Білорусь: країною-ворогом її означили 2% респондентів.

Представники фонду зауважують, що в списку, хоч і не в п`ятірці, цього року з`явилася і Україна. Натомість, за їх словами, тих, хто серед зовнішніх ворогів називав Чечню, за ці роки стало значно менше.

У 2000 році топ-5 країн-ворогів склали США (21%), Афганістан (13%), Китай (8%), Іран (4%) і Ірак (4%).