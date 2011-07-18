За три роки Німеччина одержить бездефіцитний бюджет

Влада Німеччини прогнозує в 2014 році вихід на бездефіцитний бюджет, повідомляє Tagesschau з посиланням на міністерство фінансів ФРН. Вже цього року, за оцінками міністерства, дефіцит бюджету скоротиться до 1,5 відсотка ВВП. Хоча ще в квітні вважалося, що цей показник буде значно більшим - 2,5 відсотка.

У 2010 році дефіцит бюджету становив 3,3 відсотка (82 мільярди євро), що перевищує застережену Маастрихтськими угодами норму - не більше 3 відсотків. Головними причинами стали наслідки світової фінансової кризи і багатомільярдні асигнування, виділені урядом для порятунку банків.

У міністерстві фінансів також зазначають, що державна заборгованість ФРН поступово скорочуватиметься: з 83,2 відсотка ВВП минулого року, до 71 відсотка - в 2015-му. Утім, відповідно до Маастрихтських угод вона не повинна перевищувати 60 відсотків. ФРН вже давно перейшла цю межу, зауважує Лента.ру.