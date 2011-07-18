Клінтон: Греції потрібна хіміотерапія

США підтримують комплексне розв`язання проблеми грецького боргу, заявили в неділю в грецькому уряді за підсумками переговорів в Афінах з держсекретарем США Хілларі Клінтон.

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу зустрівся з Клінтон незадовго до запланованого на 21 липня екстреного саміту ЄС, присвяченого переважно проблемі грецького боргу.

"Сторони констатували збіг позицій в тому, що стосується необхідності комплексного і ефективного пакету для протистояння кризі як у Греції, так і в Європі, щоб, як було зазначено, надіслати чіткий сигнал ринкам і ефективно боротися із спекулянтами", - повідомило Афінське агентство новин з посиланням на урядові джерела в грецькій столиці.

У свою чергу, заступник голови уряду і міністр фінансів Евангелос Венізелос заявив журналістам, що Греція розраховує на підтримку США у розв`язанні боргової проблеми.

"Важливо, щоб грецький державний борг став життєздатним у довгостроковій перспективі. Американська сторона дуже добре це розуміє і готова допомогти конкретними пропозиціями в тому, що стосується інвестицій і реальної економіки", - сказав Венізелос після зустрічі з Клінтон.

Раніше держсекретар США висловила підтримку грецькій програмі бюджетної економії, порівнявши її з хіміотерапією, необхідною хворому раком. "США твердо підтримують зусилля грецького народу і уряду", - цитує РІА "Новости".