Німецький концерн веде переговори з Газпромом про зниження ціни на газ

Провідний німецький енергетичний концерн Eon веде переговори з російським монополістом "Газпромом" про зниження ціни на газ, що поставляється.

Про це заявив газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung керівник Eon Йоханнес ТАЙССЕН, повідомляє Deutsche Welle.

Водночас він не виключає, що у разі потреби до вирішення проблеми може бути підключений арбітражний суд.

"Поки ми продовжимо переговори. Проте можуть виникнути ситуації, коли доведеться вирішувати спірні питання", - сказав Й.ТАЙССЕН.

При цьому він додав, що Eon не залежить тільки від поставок "Газпрому".

Агентство dpa звертає увагу на слова керівника Eon про те, що концерн не веде пошуки нових партнерів для концерну в цілому.

"Ми не шукаємо стратегічних партнерів, проте співпраця в реалізації окремих проектів цілком допустима", - зазначив Й.ТАЙССЕН.

За його словами, така взаємодія можлива, наприклад, в сферах видобування газу і використання сили вітру для виробництва електроенергії.

Цього тижня конкурент Eon німецький концерн RWE уклав угоду про тісну співпрацю з російським "Газпромом", нагадує dpa. Партнери, зокрема, мають намір обговорити можливість створення спільного підприємства, до якого б увійшли діючі і майбутні вугільні і газові електростанції, розташовані у Німеччині, Великій Британії і країнах Бенілюкс.

Довідка УНІАН. Вартість російського газу для Німеччини становить 318,96 дол. за тис. м куб.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у ІІ кварталі ц.р. ціна російського газу для України становить 295,6 дол. за тис. м куб.