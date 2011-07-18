Українці очолюють списки мігрантів у Росії та Польщі

Світова економічна криза призвела до зменшення кількості мігрантів у розвинених країнах.

Як повідомляє Радіо «Свобода», такий висновок зробили експерти Організації з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), що об’єднує розвинені країни світу.

Українці опинилася на десятому місці серед тих, хто виїжджає до розвинених країн, а у першу трійку списку входять китайці, румуни (аналітики враховували й внутрішню міграцію) та індуси.

Українці очолюють списки нових мігрантів у Росії та Польщі. Популярною залишається й Чехія, де українці на першому місці також серед прохачів притулку.

2009 року (це останні статистичні дані, які цього тижня оприлюднили в паризькій штаб-квартирі ОЕСР) на Захід виїхали 126 тисяч українців – це на 14% менше, ніж 2007 року. Українці часто вирушають і до Росії, де 2009 року зафіксували 46 тисяч мігрантів.

До Польщі мігрували 10 тисяч українців. Громадяни України також на першому місці серед нових мігрантів у Чехії – 8 тисяч, хоча це вп’ятеро менше, порівняно з 2007 роком. Адже через світову фінансову кризу офіційна Прага суттєво обмежила доступ іноземцям на свій ринок праці.

2009 року в Чехії заявки на отримання політичного притулку подали 220 українців, а десять років тому – майже 4,5 тисячі. 2009 року у Росії прохання про притулок подали 10 українців, у Словаччині – 13, у Польщі –36.

Водночас у Польщі та Чехії вихідці з України активно реєструвалися як підприємці. В обох країнах вони на другому місці після в’єтнамців серед іноземців, що займаються підприємництвом. Загалом іноземці активніше йдуть в бізнес, ніж місцеві жителі, – це тенденція для всіх західних держав, – хоча їхні ділові проекти рідше стають успішними.

Також експерти зазначають, що переважна більшість українських мігрантів в Італії – жінки. 2009 року було офіційно зареєстровано 174 тисячі вихідців з України, з них 80% – жінки. Вони допомагають італійцям доглядати дітей, літніх і хворих людей. Така робота завжди є, незважаючи на кризу, й фахівці відзначають, що нестабільність економічної ситуації менше вплинула на перспективи працевлаштуватися для жінок-заробітчанок.

Генеральний секретар Організації з економічної співпраці та розвитку Анхель ҐУРРІА вважає, що попит на іноземну робочу силу на Заході знову зросте, незважаючи на недавнє скорочення рівня міграції. «Це, напевно, станеться через глобалізацію і старіння населення», – сказав він.

Західні експерти закликають уряди більше дбати про легальні канали міграції і про те, як краще використовувати можливості таких працівників.

Аналітики ОЕСР також встановили, що у середньому 20-30% іноземних студентів залишаються в країнах, де навчалися, – найчастіше в Канаді, Франції та Чехії.

Якщо нині майже кожен десятий мігрант на Заході – це китаєць, то серед студентів із Китаю - майже кожен п’ятий. У 2009 році в розвинених державах навчалися 410 тисяч студентів з Китаю, з Польщі та Росії – по 30 тисяч. Дані про українських студентів у звіті не наводяться.

Крім того, за даними експертів ОЕСР, економічна криза також вплинула працевлаштування мігрантів. Найгірше становище в Іспанії, де на кінець минулого року серед безробітних було 44% молодих мігрантів, у Швеції і Бельгії – 35. Автори звіту ОЕСР закликають уряди країн вирішувати цю проблему, що загрожує соціальними струсами.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва та розвитку була створена у 1961 році для зміцнення і підвищення ефективності економік держав-членів, поліпшення соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання як індустріально розвинених країн, так і тих, що розвиваються.

На сьогодні ОЕСР об`єднує 31 країну, які поділяють ідеї демократії і принципи ринкової економіки. Країни-члени організації виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг.