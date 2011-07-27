В Осло через загрозу вибуху евакуювали залізничний вокзал

Центральний залізничний вокзал Осло частково евакуйований через загрозу вибуху.

Як повідомляє «Эхо Москвы» з посиланням на «Reuters», на станції була виявлена підозріла валіза. Інші подробиці поки не відомі.

В останні дні в Норвегії посилені заходи безпеки. Це пов`язано з подвійним терактом, здійсненим минулого тижня. В результаті вибуху в центрі Осло, а також масового розстрілу на острові Утойя загинули десятки людей.

Раніше глава Норвезької поліцейської Служби безпеки повідомив, що поки не знайдено ймовірних спільників Андерса Брейвіка, - передає ВВС. 32-річний норвежець залишається головним і єдиним фігурантом справи про теракти.