В Осло через загрозу вибуху евакуювали залізничний вокзал
10:17, 27 липня 2011Світ
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Була виявлена підозріла валіза
Центральний залізничний вокзал Осло частково евакуйований через загрозу вибуху.
Як повідомляє «Эхо Москвы» з посиланням на «Reuters», на станції була виявлена підозріла валіза. Інші подробиці поки не відомі.
В останні дні в Норвегії посилені заходи безпеки. Це пов`язано з подвійним терактом, здійсненим минулого тижня. В результаті вибуху в центрі Осло, а також масового розстрілу на острові Утойя загинули десятки людей.
Раніше глава Норвезької поліцейської Служби безпеки повідомив, що поки не знайдено ймовірних спільників Андерса Брейвіка, - передає ВВС. 32-річний норвежець залишається головним і єдиним фігурантом справи про теракти.
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