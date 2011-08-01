Президент Сербії виключив можливість другої війни в Косовому

Президент Сербії Борис Тадіч виключив можливість повторення війни в Косово, яка завершилася в 1999 р. виведенням югославських військ і встановленням в краю адміністрації ООН. Свою заяву він зробив, коментуючи збройне зіткнення на кордоні з Косовим, жертвою якого став один боєць поліцейського спецназу.

В середу, 27 липня, міністр внутрішніх справ Косово Байрам Реджепі заявив про успішно проведену спецоперацію. За два дні до цього прем`єр-міністр Косово Хашим Тачи віддав поліцейському спецназу країни наказ узяти під контроль КПП-1 ("Ярине") і КПП-31 ("Брняк") в сербських анклавах.

Повідомлялося, що в результаті зіткнення з сербами загинув один спецназівець, четверо одержали легкі поранення. У керівництві Косова зазначили, що службу на КПП-1 і КПП-31 нестимуть прикордонники і співробітники митної служби, набрані як з албанців, так і з сербів.

Нині на півночі Косова мешкають 60 тис. сербів. Вони не визнають суверенітету краю і вважають своєю столицею Бєлград, зазначає РосБізнесКонсалтинг.