Директорів магазинів у Мінську звільнятимуть за порожні прилавки

У Мінську голова міськвиконкому Микола ЛАДУТЬКО пригрозив звільненнями директорам магазинів, в яких будуть виявлені порожні прилавки.

«Договори оренди мають бути розірвані відповідно до чинного законодавства, а площі передані стійким торговим організаціям», - заявив Н.ЛАДУТЬКО, передає Газета.ру.

З початку року Білорусь переживає тяжку фінансову і економічну кризу. В країні майже закінчилася валюта. Вже давно відчувається дефіцит імпортних товарів. На цьому тижні почався дефіцит цукру - в Мінську цукор залишився у продажу тільки в 50-кілограмових мішках.

Сьогодні на засіданні міськвиконкому Н.ЛАДУТЬКО заявив, що сфера торгівлі Мінська повинна бути зразково-показовою. Про це він сказав після доповіді свого заступника Володимира КОЛТОВИЧА, який розповідав про порожні полиці в магазинах.

«Якщо є порожні прилавки – далі має йти звільнення директора магазину», - поставив завдання Н.ЛАДУТЬКО. На його думку, можливості для заповнення товарами полиць магазинів є. Відсутність товарів він пояснив небажанням працювати. Н.ЛАДУТЬКО нагадав, що на ці торгові площі можуть претендувати інші власники, які зможуть, як він вважає, налагодити торгівлю.