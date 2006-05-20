Завершено спорудження найбільшої в світі греблі

У Китаї в провінції Хубей завершено будівництво найбільшою в світі греблі "Три ущелини" (Three Gorges Dam), повідомляє інформаційне агентство "Синьхуа". Довжина споруди на річці Янцзи становить 2309 метрів, висота - 185 метрів. Останній цементний блок греблі був встановлений о 9-й ранку.

До 2008 року на греблі планується запустити гідроелектростанцію, яка вироблятиме 85 мільярдів кіловат електроенергії за рік. Надалі її потужність передбачається збільшити до 100 мільярдів кіловат.

Вартість споруди - близько 25 мільярдів доларів. Будівництво греблі почалося 1997 року і було завершене на 10 місяців раніше запланованого терміну, наголошує “Синьхуа”. При цьому гребля фактично почала функціонувати в 2003 році, а в 2005 на неї вже почали пускати туристів. Із зони затоплення, викликаного будівництвом греблі, було переселено більше 1,3 мільйонів людей.

Лента.ру