Посол Фінляндії запрошує українських студентів на навчання

Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Лаура РЕЙНІЛЯ запрошує українських студентів на навчання до своєї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час святкування Дня Європи у Києві.

За її словами, освіта в Фінляндії дуже високоякісна та безкоштовна, в тому числі і для іноземців. Посол повідомила, що на сьогодні в Фінляндії діє понад 300 міжнародних програм для навчання іноземних студентів.

Л.РЕЙНІЛЯ підкреслила, що навчання проходить англійською мовою, тому для того, щоб потрапити до Фінляндії, треба дуже добре володіти англійською мовою. «Щоб їхати до Фінляндії, треба дуже добре знати англійську мову», - наголосила вона.

Л.РЕЙНІЛЯ повідомила, що інформацію про умови навчання в Фінляндії можна легко знайти в Інтернеті. Крім того, для навчання у цій країна не потрібно договору між університетами – студент має тільки успішно здати відповідні тести.

Водночас посол зазначила, що навчання для іноземців безкоштовне, але потрібно мати кошти на проживання, тому краще приїжджати до Фінляндії за європейськими програмами TACIS.

Вона також зауважила, що в жовтні цього року Посольство Фінляндії в Україні проведе інформаційний семінар для представників всіх вузів та студентів, щоб поінформувати про умови навчання в Фінляндії.

Посол зауважила, що сьогодні у Фінляндії навчається близько 6 тис. іноземців, з них найбільше – громадян Китаю.

За словами Л.РЕЙНІЛЯ, українців у Фінляндії навчається дуже мало – менше 10 осіб, причому здебільшого вони представники української діаспори в цій країні. «Я хотіла б, щоб Фінляндія стала більш відкритою для українських студентів», - наголосила посол.