Британські мародери збувають награбоване через інтернет

На популярному веб-аукціоні e-Bay за півціни продаються плазмові телевізори, комп`ютери, смартфони та інші товари, викрадені під час вуличних погромів у Великобританії. Поліція вже заарештувала кількох грабіжників-продавців, передає Бі-бі-сі. Рядові користувачі інтернету повідомляють в поліцію про підозрілі лоти.

З початку масових заворушень, які охопили міста Англії, були арештовано більше 2 тис. осіб, при цьому в одному тільки в Лондоні більш ніж 700 учасникам погромів пред`явлені звинувачення.

Переважно до відповідальності притягають за насильство, порушення громадського порядку, крадіжку і пограбування.