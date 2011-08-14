30-річний чоловік у сімейній сварці зарізав шістьох осіб, включаючи дітей
22:49, 14 серпня 2011Світ
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Трагедія в протоці Ла-Манш
На острові Джерсі невідомий зарізав шістьох членів однієї родини, з яких двоє діти, повідомляє Бі-бі-сі.
Поліція, за підозрою у злочині затримала 30-річного чоловіка, якому також надана хірургічна допомога. Він у госпіталі під охороною поліції.
Очевидці повідомляють, що, судячи з усього, причиною вбивств була сімейна сварка.
Острів Джерсі розташований у протоці Ла-Манш, це найбільший з Нормандських островів. Джерсі перебуває під юрисдикцією Британської корони, проте не є частиною Великобританії.
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