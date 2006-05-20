Україна ще довго не вступить до Євросоюзу

Європейська політика сусідства може стати основою членства України в ЄС – представник ЄК

Київ. 20 травня. УНІАН. Європейська політика сусідства може стати основою членства України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час публічних дебатів на Хрещатику, що проводяться у рамках святкування Дня Європи у Києві, заявив заступник голови Представництва Європейської комісії в Україні Дірк ШЮБЕЛЬ.

Дипломат зазначив, що на основі політики сусідства ЄС розпочинав працювати з Румунією, яка зараз вже на порозі вступу до євроспільноти.

«Ми не можемо запропонувати чітку перспективу членства, але угоди, які ми маємо на сьогодні, не виключають членства України в ЄС в майбутньому», - сказав Д.ШЮБЕЛЬ.