У столиці Румунії введено карантин

Влада Румунії оголосила зоною карантину район Бухареста у зв`язку з виявленням там вірусу "пташиного грипу" типа H5, повідомляє РБК.

"Наявність вірусу підтверджена в другому районі Бухареста", - повідомив мер міста Адріян ВІДЯНУ. За його словами, в цьому кварталі розташовано більше 400 приватних будинків, де люди тримають близько 4 тис. 400 курей.

Мер також заявив, що зараз досліджуються зразки біоматеріалу, взятого у мертвої домашньої птиці ще в одному районі міста. У двох кварталах, де підтверджена наявність вірусу, проводиться знищення птиці, і ведуться роботи з дезинфекції.

І хоча поки що не встановлено, чи є виявлений в цьому районі вірус небезпечним для людини, влада передбачливо роздає жителям антивірусний препарат Tamiflu.

Міністерство сільського господарства Румунії тим часом закликає громадян до спокою і радить не відмовлятися від курячого м`яса - важливого елементу традиційної румунської кухні.

Нагадаємо, що Румунія незабаром має намір взяти у Світового банку позику в розмірі 35 млн. дол. на боротьбу з "пташиним грипом". Ці кошти планується спрямувати на формування запасів вакцини і лікарських препаратів, забезпечення роботи ветеринарної служби, а також проведення кампанії щодо сповіщення громадян про необхідні заходи профілактики.

Частину цих коштів уряд витратить на виплати компенсацій фермерам, чия птиця знищуватиметься під час проведення протиепідеміологічних заходів.

Всього в Румунії з жовтня 2005 р. було зареєстровано декілька десятків вогнищ "пташиного грипу". В рамках заходу щодо недопущення подальшого розповсюдження хвороби було забито понад 150 тис. домашньої птиці. Мер Бухареста заборонив ввезення в місто живої птиці після того, як фахівці виявили вірус типа H5 в одному із сіл у 8 км від столиці.

Тим часом випадків зараження "пташиним грипом" людей в Румунії на сьогоднішній день не зареєстровано.