Українцям стане важче знайти роботу в Польщі

Польська влада посилила відповідальність працедавців, які беруть на роботу іноземців за спрощеною системою працевлаштування, перевагами якої найчастіше користуються громадяни України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, тепер працедавці для оформлення заявки на роботу іноземця зобов’язані надавати додаткову інформацію та підтверджувати знання законів, які регулюють ці трудові відносини.

За даними прес-служби польського Міністерства праці та соціальної політики, працедавець, крім раніше обов’язкових виду роботи, місця та часу виконання, повинен вказувати в заявці розмір зарплати та тип договору на роботу.

Працедавець, який захоче взяти на роботу іноземця, також повинен в заявці чітко написати, що не зміг знайти працівників на цю вакансію у Польщі.

Крім самої заявки на роботу, працедавець зобов’язаний підписати так зване роз’яснення порядку спрощеного працевлаштування, в якому вказується, що нелегальне працевлаштування карається штрафом у розмірі більш як 3 тис. доларів, а оформлення фіктивної заявки ув’язненням до 8 років.

Нове розпорядження польського Мінпраці, яке набуло чинності наприкінці липня, уточнює, що працевлаштування іноземця можливе лише з дня підписання договору на роботу й не може тривати довше шести місяців упродовж року.

Це правило також стосується іноземців, які мають дозвіл на легальне перебування у Польщі, оформлене в рамках іншої роботи, і котрі раніше могли завдяки цьому працювати довше півроку.

«Прийнято правило, що спрощене працевлаштування має стосуватися лише тимчасової праці», - відзначила прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, за даними українських дипломатів у Польщі, 70% скарг українців у консульства пов’язані з невиплатою зарплат польськими працедавцями, котрі оформлюють для українців заявку на працевлаштування, на підставі якої ті отримають візи, але не підписують контракт.

За даними експертів, працедавці нерідко відмовляються від укладення договору, аби не оплачувати внески в фонди медичного та соціального страхування, а також для того, аби зекономити на податках.

Водночас без контракту українці позбавлені соціального та медичного захисту й не мають жодних шансів добитися виплати зарплат у випадку роботи в недобросовісного працедавця.