Швейцарський банк назвав найбагатші і найдорожчі міста

Найбагатшими містами, мешканці яких заробляють більше за інших, визнані Цюріх і Женева, за ними Копенгаген і Осло, повідомляє Welt з посиланням на порівняльне дослідження швейцарського банку UBS "Ціни і зарплати" (Preise und Loehne), яке виходить кожні три роки.

При цьому за цінами найдорожчим містом виявився Осло, друге місце дісталося Цюріху, третє - Женеві.

За купівельною спроможністю населення на чолі списку опинився Цюріх - це означає, що попри високі ціни його жителі одержують достатньо високі зарплати.

Берлін виявився кращим з німецьких міст за співвідношенням розміру зарплат і цін, перш за все, за рахунок низьких цін. У загальному списку він опинився на 12-му місці, Мюнхен - на 19-му, а Франкфурт - на 20-му.

Найдорожче місто - Осло - за рівнем життя опинився на 26-му місці.

Серед німецьких міст за багатством мешканців лідирує Мюнхен - 9-е місце в загальному списку. Фінансова столиця Німеччини Франкфурт-на-Майне посіла 11-е місце, а Берлін - 18-і. Серед міст ФРН найдорожчим виявився Мюнхен, за ним Франкфурт-на-Майні.