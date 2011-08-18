Охочих служити в поліції Лондона побільшало після погромів

Кількість заяв від охочих служити в поліції Лондона за минулий тиждень, коли місто зіткнулося з безпрецедентними заворушеннями, зросла майже втричі порівняно із звичайним періодом, повідомила РІА "Новости" прес-секретар Скотланд-ярду.

"Ми відзначили істотне зростання заяв за тиждень з 8 по 15 серпня, коли нам надійшло 639 заявок від охочих стати спеціальними констеблями. Зазвичай їх надходить у середньому 240 на тиждень", - розповіла вона.

Спеціальні констеблі (special constables) - це співробітники поліції, які несуть службу у вільний від основної роботи час. Вони проходять тренування, екіпіруються і одержують відшкодування за службові витрати, але не мають платні. Спеціальні констеблі є важливим компонентом поліції в забезпеченні дуже різних заходів - від буденного патрулювання вулиць до охорони правопорядку на масових заходах.