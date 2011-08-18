Горбачов: не треба повторювати гірший варіант КПРС

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов на прес-конференції в Москві закликав владу Росії відмовитися від політичної монополії партії "Єдина Росія", повідомляє Радіо Свобода. За словами політика, не треба повторювати "гірший варіант КПРС".

Горбачов назвав політику нинішньої російської влади "рухом назад", наголосивши необхідність оновлення вищого керівництва.

Екс-президент СРСР також високо оцінив шанси партії "Права справа" пройти до Державної думи. Її лідера - Михайла Прохорова - він назвав людиною з "парадоксальними" думками, які, на його думку, "народжують ідеї і проекти".