За три ночі у Берліні спалили 50 автомобілів

Починаючи з ночі на вівторок, у Берліні було підпалено майже п’ять десятків автомашин. Більшість з них були або цілковито зруйновані, або сильно пошкоджені. Як повідомляє "Німецька хвиля",поліція Невідомі підпальники спрямовують свої дії проти дорогих нових машин. Хоча в ніч на четвер, за даними поліції, у полум’ї були знищені й кілька машин, які вже понад десять років були у використанні. Поки від підпалів ніхто з людей не постраждав.

Зловмисники діють під прикриттям темряви, переважно у відносно фешенебельних центральних районах Берліна, як-то Шарлоттенбург чи Тірґартен. З цієї причини берлінська поліція посилила свою присутність на вулицях столиці. Зокрема, за даними поліції району Шарлоттенбурґ, посилене патрулювання ведуть як поліцейські у формі, так і в цивільному. Протидіяти безпрецедентним подіям поліція намагається також за допомогою спостереження з гелікоптера. Однак поки, як повідомляється, на слід підпальників вийти не вдається. Пошук зловмисників у Берліні – дуже складна справа, з огляду на те, що сукупна довжина вулиць німецької столиці складає близько 5400 кілометрів.

Бургомістр Берліна Клаус Воверайт закликав жителів столиці до особливої пильності. Політик звернувся до людей із закликом якомога швидше повідомляти про підозрілі ситуації в поліцію. А от поліція, своєю чергою, оголосила винагороду в 5 тисяч євро тому, хто допоможе схопити зловмисників, які підпалюють машини в Берліні.