У Грузії землетрус
20:17, 18 серпня 2011Світ
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Магнітудою 5,5
У Грузії сьогодні вдень був зафіксований землетрус. Епіцентр знаходився в регіоні Рада, де потужність підземного поштовху становила 5,5.
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія Online».
За даними Центру сейсмічного моніторингу, епіцентр розташований за 13 кілометрів на захід від Амбролаурі біля села Баджі на глибині 10 кілометрів.
Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно о 16:00. Землетрус не спричинив руйнувань.
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