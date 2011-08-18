Військові не наважилися віддати під трибунал двох інтернет-активістів

Вища рада збройних сил Єгипту відкликала позови проти двох єгипетських інтернет-активістів, які мали найближчим часом постати перед військовим трибуналом і могли одержати реальні терміни тюремного ув`язнення.

На своїй сторінці в мережі Facebook Рада заявляє, що глава Колегія військового трибуналу вже одержала відповідні інструкції.

Йдеться про справу 21-річного студента Луї Нагаті, який організував пряму трансляцію в Twitter антиурядових виступів на площі Тахрір.

Також припинене судове переслідування колишнього члена молодіжного руху "Шостого квітня" Асми Махфуз.

Військова прокуратура звинуватила Махфуз у закликах до насильства, образливих висловах щодо правлячої в країні Вищої ради збройних сил.

Зокрема, активістка написала на своїй сторінці в мережі Facebook, що "якщо суд не відновить права народу, то ніхто не повинен дивуватися з появи збройних угрупувань, які здійснюють убивства". В одному з своїх телевізійних виступів вона різко скритикувала на військову поліцію, яка, за її словами, "дозволила бандитам бити мирних демонстрантів" під час акцій протесту в червні.

Махфуз раніше викликали у військову прокуратуру для допиту, який тривав п`ять годин. Її відпустили під заставу в 20 тисяч єгипетських фунтів (3,3 тисячі доларів).

Саме соціальні мережі допомогли молодіжним рухам організувати масові виступи, які призвели до відставки Хосні Мубарака, нагадує РІА "Новости".

Мубарак передав владу Військовій раді, яка досі керує країною.

Єгипетські військові не застосовували силу проти демонстрантів під час масових виступів, чим заслужили неабияку популярність у народі. Водночас є багато незадоволений тим, що справи цивільних осіб продовжують передавати до військових судів. Крім того, військових звинувачують у тому, що вони зволікають з демократичними реформами і з передачею влади цивільному керівництву.