Кораблі Чорноморського флоту Росії з Севастополя виведуть в Новоросійськ
11:01, 10 липня 2007Світ
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Глазьєв дав інтерв`ю УНІАН
|Сергій ГЛАЗЬЄВ
"Чорноморський флот має символічне і виховно-освітнє значення. Ми не вкладатимемо величезні гроші в будівництво нової бази Чорноморського флоту. У нас основні витрати ведуться на інших театрах - це Північний і Тихоокеанський флот. Чорноморський флот - це символ, приклад для молоді, база для навчання. Не думаю, що в Новоросійську зможемо створити щось подібне до Севастополя. Просто кораблі треба кудись ставити. До 2017 року ми зуміємо знайти остаточне рішення" - заявив російський політик.
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