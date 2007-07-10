Кораблі Чорноморського флоту Росії з Севастополя виведуть в Новоросійськ

"У Росії ведеться робота з облаштування порту в Новоросійську. Це не секрет: причали там будуються", - так відповів депутат російської Держдуми Сергій Глазьєв на запитання журналіста УНІАН про те, наскільки серйозно вестиметься підготовка з виведення флоту з Севастополя.

"Чорноморський флот має символічне і виховно-освітнє значення. Ми не вкладатимемо величезні гроші в будівництво нової бази Чорноморського флоту. У нас основні витрати ведуться на інших театрах - це Північний і Тихоокеанський флот. Чорноморський флот - це символ, приклад для молоді, база для навчання. Не думаю, що в Новоросійську зможемо створити щось подібне до Севастополя. Просто кораблі треба кудись ставити. До 2017 року ми зуміємо знайти остаточне рішення" - заявив російський політик.

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