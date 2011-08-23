Лівія не збирається розміщувати у себе бази НАТО, але...

Лівія не має наміру розміщувати у себе бази НАТО після падіння режиму Каддафі, заявив представник Перехідної національної ради (ПНР) Лівії при Лізі арабських держав (ЛАГ) Абдель Монейм аль-Хувейні (Abdel Moneim al-Huweini).

"Лівія - арабська й ісламська країна до НАТО і після НАТО. Лівійці були проти розміщення західних баз (на своїй території) в 1970 році, нелівійських баз не буде і тепер", - цитує РІА "Новости" з посиланням на AFP.

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Натівських військових на території Лівії наразі немає, але вони можуть з`явитися там в недалекому майбутньому, заявив міністр оборони Бельгії Пітер де Крем.

"Зараз на лівійській території військ НАТО немає, і немає, скажімо, прагнення це зробити. Але в недалекому майбутньому не можна виключити, що, наприклад, у разі ухвалення нової резолюції ООН, у разі участі Євросоюзу, наприклад, в забезпеченні постачальницьких ланцюжків, а також побудови громадянського суспільства тим або іншим чином виникне потреба у військових силах для захисту", - сказав міністр в ефірі телеканалу RTL-TVI.