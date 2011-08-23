Землетрус у Вашингтоні і Нью-Йорку
22:11, 23 серпня 2011Світ
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Евакуйовані Конгрес і Пентагон
Сильний землетрус магнітудою 5,8 стався в США в штаті Вірджинія.
Евакуйовані Капітолій, де засідає американський Конгрес, і Пентагон.
Епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 17:51 за UTC (20:51 у Києві), був за 139 кілометрів від столиці США. Поштовхи також відчувалися у Вашингтоні, Нью-Йорку і в штаті Північна Кароліна.
Поштовхи були зафіксовані на глибині 6 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомляється.
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