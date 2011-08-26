Шестеро опозиціонерів засуджені до ув'язнення в Баку

Районний суд м. Баку засудив групу опозиціонерів до тюремних термінів за проведення 2 квітня акції протесту проти влади Азербайджану.

Суд вирішив, що протестувальники порушили громадський порядок і завдали шкоди чужому майну, передає Reuters.

Провідні опозиційні партії Азербайджану - Народний Фронт (ПНФА) і "Мусават" - провели марш протесту в центрі Баку, який був розігнаний поліцією, внаслідок чого були порушені кримінальні справи проти 25 осіб за непокору вимогам поліції.

Активіст ПНФА Аріф Алишли засуджений до трьох років позбавлення волі, безпартійний Ельнур Ісрафілов - до 2,5 років; Сахиб Керімов (ПНФА) і Ельшан Гасанов (Мусават) - до 2 років; Бабек Гасанов (ПНФА) і Зульфугар Ейвазли (ПНФА) - до 1,5 років позбавлення волі.

У Баку впродовж весни-літа 2011 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг пройшли чотири акції протесту проти влади з вимогами економічних і внутрішніх політичних реформ в Азербайджані. Усі вони були придушені поліцією.