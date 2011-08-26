Угорщина пускатиме через кордон за відбитком пальця

З 5 вересня цього року Угорщина почне видавати біометричні дозволи на перетин кордону в режимі малого прикордонного руху.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив Генеральний консул Угорської Республіки в Ужгороді Йожеф БОЧКАІ.

За його словами, під час підписання угоди про спрощений перетин кордону між Україною та Угорщиною було передбачено, що у разі наявності технічних можливостей Угорська Республіка видаватиме дозволи на перетин кордону в режимі малого прикордонного руху без наявності закордонних паспортів.

«Зараз такі технічні можливості з’явилися», - сказав Й.БОЧКАІ.

Він також додав, що наразі припинено прийом заяв у консульствах на отримання такого дозволу. Відновлення прийому заяв відбудеться одразу після того, як почнеться видача дозволів з біометричними даними.

Й.БОЧКАІ також уточнив, якими саме будуть ці дані: відбиток пальця, особистий підпис у консульстві та фото.

Генеральний консул Угорщини в Ужгороді додав, що існуючі дозволи на спрощений перетин кордону визнаватимуться дійсними до закінчення їхньої дії.

Нові дозволи являтимуть собою пластикові картки, їхня вартість не перевищуватиме ту, яка діє сьогодні, тобто 20 євро.

Також генконсул уточнив, що за аналітичними даними, право на дозвіл на спрощений перетин кордону мають близько 600 тисяч українців. Наразі отримали такий дозвіл близько 150 тисяч громадян України. «У середньому щодня ми приймаємо по 120 таких заяв», - додав Й.БОЧКАІ.

Довідка УНІАН. 18 вересня 2007 року міністри закордонних справ України та Угорщини підписали угоду про спрощений перетин кордону - з метою спрощення поїздок для громадян, які проживають поблизу угорсько-українського кордону, та подальшого розвитку добросусідських відносин між двома державами. Дозвіл на спрощений перехід кордону може отримати мешканець, який постійно проживає на цій (прикордонній) території мінімум 3 роки. Дозвіл дає право на багаторазовий в`їзд і перебування протягом максимум 90 днів у межах шести місяців у прикордонній зоні іншої країни, особливо з соціальних, культурних, сімейних або обґрунтованих економічних причин.

У Закарпатській області розташовані два генеральні консульства Угорщини – одне в Берегові, друге в Ужгороді.