США за продовження військової операції в Лівії

Державний секретар США Хіларі Клінтон заявила, що військова операція в Лівії має тривати, доки цивільним особам загрожує небезпека, передає Reuters.

У Парижі, на спеціальній конференції з післяреволюційного облаштування Лівії, вона закликала нову лівійську владу сприяти міжнаціональному примиренню, і не влаштовувати акти помсти.

Керівник держдепартаменту заявила, що новий уряд зобов`язаний подбати про безпеку військових складів, захоплених у армії Каддафі, наголосивши, що іприт, ПЗРК та інша зброя мають перебувати в безпеці.

Крім того, Х.Клінтон закликала нову владу піклуватися про права людини в Лівії, зокрема - про права етнічних меншин і жінок.

Держсекретар закликала інші держави розморозити рахунки, що раніше належали М.Каддафі або його оточенню, і передати кошти новому лівійському урядові для відбудови країни після війни.

Санкції з Лівії повинні бути зняті, за її словами, "в розумному порядку", і нова лівійська влада має бути представлена в ООН.