Бізнесмен з Китаю хоче купити 1/300 частину Ісландії

Китайський підприємець хоче за 100 млн. дол. придбати велику земельну ділянку в Ісландії, щоб відкрити там фешенебельний курорт, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ісландське міністерство внутрішніх справ.

Хуан Нубо просить зробити для нього виняток, оскільки за законами Ісландії заборонений продаж земельних ділянок нерезидентам Європи.

За інформацією Франс-пресс, запит буде розглянутий ісландським урядом.

Площа ділянки, розташованої на північному сході країни, - 300 кв.км. Уся площа Ісландії - 103 тис. кв. км.