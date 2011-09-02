Бізнесмен з Китаю хоче купити 1/300 частину Ісландії

00:58, 02 вересня 2011
Світ
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І відкрити фешенебельний курорт

Китайський підприємець хоче за 100 млн. дол. придбати велику земельну ділянку в Ісландії, щоб відкрити там фешенебельний курорт, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ісландське міністерство внутрішніх справ.

Хуан Нубо просить зробити для нього виняток, оскільки за законами Ісландії заборонений продаж земельних ділянок нерезидентам Європи.

За інформацією Франс-пресс, запит буде розглянутий ісландським урядом.

Площа ділянки, розташованої на північному сході країни, - 300 кв.км. Уся площа Ісландії - 103 тис. кв. км.

 

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