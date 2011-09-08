Список загиблих на Як-42

МНС Росії склало список людей, що були на борту Як-42, який розбився вдень 7 вересня під Ярославлем. Це 37 хокеїстів і тренерів хокейного клубу "Локомотив" і вісім членів екіпажу. З усіх вижили тільки двоє.

Екіпаж

1. Солонцев Андрій Анатолійович

2. Жевелов Ігор Костянтинович

3. Журавльов Сергій Валерійович

4. Матюшкін Володимир Юрійович

5. Сізов Олександр Борисович (вижив)

6. Сарматова Олена Олександрівна

7. Максумова Надія Музофарівна

8. Шавіна Олена Михайлівна

Пасажири 1. Анікєєнко Віталій Сергійович, 1987, захисник, громадянин Росії і України

2. Бахвалов Юрій Олексійович

3. Беляєв Олександр Володимирович

4. Баландін Михайло Юрійович, 1980, захисник

5. Васюнов Олександр Сергійович, 1988, нападаючий

6. Вашичек Йозеф, 1980, нападаючий, громадянин Чехії, віце-капітан

7. В`юхін Олександр Євгенович, 1983, воротар, громадянин Росії і України

8. Галімов Олександр Сергійович (вижив), 1985, нападаючий

9. Дітріх Роберт Генріхович, 1986, захисник, громадянин Казахстану і Німеччини

10. Демітра Павол, 1974, нападаючий, громадянин Словаччини

11. Зимін Андрій Валерійович

12. Калімулін Марат Натфуллович, 1988, захисник

13. Калянін Олександр Ігоревич, 1987, нападаючий

14. Карповцев Олександр Георгійович, 1970, тренер

15. Кірюхин Андрій Анатолійович, 1987, нападаючий

16. Клюкін Микита Сергійович, 1989, нападаючий

17. Корольов Ігор Борисович, 1970, старший тренер, громадянин Росії і Канади

18. Кривоносов Микола Іванович, 1980, тренер з фізпідготовки, громадянин Росії і Білорусі

19. Куннов Євген Геннадійович

20. Кузнєцов Вячеслав Михайлович

21. Лів Стефан Даніель Патрік, 1980, воротар, громадянин Швеції і Польщі

22. Марек Ян, 1979, нападаючий, громадянин Чехії

23. Маккріммон Бред Байрон, 1959, головний тренер (з травня ц.р.), громадянин Канади

24. Остапчук Сергій Ігоревич, 1990, нападаючий

25. Пискунов Володимир Леонідович

26. Рахунек Карел, 1979, захисник, капітан команди, громадянин Чехії

27. Сидоров Євген Володимирович

28. Скрастіньш Карліс Мартинович, 1974, захисник, громадянин Латвії

29. Салей Руслан Альбертович, 1974, захисник, громадянин Білорусі

30. Снурніцин Павло Сергійович

31. Собченко Данило Євгенович, 1991, нападаючий, громадянин Росії і України

32. Ткаченко Іван Леонідович, 1979, нападаючий, віце-капітан

33. Траханов Павло Сергійович, 1978, захисник

34. Уричев Юрій Олегович, 1991, захисник

35. Чурілов Геннадій Станіславович, 1987, нападаючий

36. Шувалов Максим Олексійович

37. Ярчук Артем Миколайович, 1990, нападаючий

Як-42, на якому "Локомотив" прямував до Мінська на першу гру нового сезону Континентальної хокейної ліги, розбився при зльоті з аеропорту "Туношна", нагадує Лента.ру. За попередніми даними, він не встиг набрати висоту, врізався в антену маяка, спалахнув і впав на берег Волги.

Олександр Сізов і Олександр Галімов перебувають у реанімації ярославської клінічної лікарні. У Галімова опіки 80 відсотків тіла. У Сізова опіки 15 відсотків тіла і перелом стегна.