Туск вважає капітуляцією відмову від подальшого розширення ЄС

Прем’єр-міністр головуючої в Європейському союзі Польщі Дональд ТУСК вважає можливу відмову від подальшого розширення ЄС «капітуляцією».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив, відкриваючи триденний ХХІ Економічний форум в Криниці, тема якого: «Європейські дилеми: партнерство чи конкуренція?».

«Сумніви щодо того, чи є сенс у подальшому розширенню Європейського союзу, і у входженні до нього держав, які відповідають усім критеріям і стандартам, – це ознака капітуляції», - заявив він.

Д.ТУСК, чия промова розміщена на офіційному веб-сайті польського уряду, вважає дуже позитивними результати розширення Європейського союзу на нові держави Східної Європи. Також він висловився за повну їх інтеграцію і вступ до ЄС.

За словами політика, Польща, яка вступила до ЄС у 2004 році, значно посилила свої позиції, а її економіка останні роки розвивається найшвидше серед усіх 27 держав об’єднання. «Ми твердо ведемо переговори про великий і мудрий бюджет для цілого ЄС, і говоримо про це не як бідні родичі», - заявив Д.ТУСК.

Він зазначив, що за темпами економічного розвитку в другому кварталі цього року 4 із 5 держав - лідерів Євросоюзу – це країни, котрі приєдналися до ЄС 7 років тому: Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Крім того, Д.ТУСК запевнив, що Польща планує підтримувати подальше розширення Європейського союзу, назвавши головною умовою євроінтеграції для держав-кандидатів запровадження у себе європейських стандартів демократії.

«Тоді усі бар’єри будуть подолані, тоді можлива допомога, співфінансування амбітних заходів, а Польща нехай буде прикладом, що це можливо і насправді діє”, - сказав він.

За даними польських ЗМІ, у перший день форуму на ньому присутні Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ і голова уряду Молдови Володимір ФІЛАТ.

Як повідомляв УНІАН, найвищим посадовцем від України, який візьме участь у роботі форуму, буде перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Планується, що він виступить 9 вересня на спеціальній сесії, присвяченій розширенню європейського ринку на схід.