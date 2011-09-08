Німецька поліція виселила з готелю 150 українських музикантів

7 вересня німецькою поліцією у Франкфурті-на-Одері було виселено з готелю збірний колектив оркестру Харківського театру опери та балету і Галицького академічного хору загальною чисельністю 150 осіб, які мали з 2 по 11 вересня виступати у Берлінському соборі.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Посольства України у ФРН, причиною інциденту стало те, що організатор з німецького боку - фірма Multiversa KulturProjekt GmbH, яка, відповідно до контракту, була зобов’язана профінансувати витрати, пов’язані із проживанням, харчуванням, а також з виплатою добових українським артистам, поінформувала колектив про відмову банківської установи в наданні їй кредиту, за рахунок якого планувалося покрити видатки на оплату перебування ансамблю у Німеччині.

Завдяки вжитим посольством невідкладним заходам сьогодні було забезпечено відправку творчого колективу на Батьківщину.