Німецька поліція виселила з готелю 150 українських музикантів
17:52, 08 вересня 2011Світ
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У Франкфурті-на-Одері
|Олександр ДИКУСАРОВ
Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Посольства України у ФРН, причиною інциденту стало те, що організатор з німецького боку - фірма Multiversa KulturProjekt GmbH, яка, відповідно до контракту, була зобов’язана профінансувати витрати, пов’язані із проживанням, харчуванням, а також з виплатою добових українським артистам, поінформувала колектив про відмову банківської установи в наданні їй кредиту, за рахунок якого планувалося покрити видатки на оплату перебування ансамблю у Німеччині.
Завдяки вжитим посольством невідкладним заходам сьогодні було забезпечено відправку творчого колективу на Батьківщину.
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