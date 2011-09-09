Польські експерти: Україна не в такій ситуації, щоб прийняти умови Москви
Наступного року газ може подешевшати
Експерти Центру східних досліджень (OSW, Варшава) вважають малоймовірною нову „газову війну” між найбільшим постачальником газу до Євросоюзу Російською федерацією та найбільшим транзитером російського газу до ЄС - Україною.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в аналітичному огляді OSW присвяченому українсько-російському газовому співробітництву.
"Незважаючи на медійні спекуляції про можливість вибуху нової газової війни в найближчі місяці, немає для неї підстав", - написали аналітики.
Експерти відзначили, що причиною останньої „газової війни” 2009 року, яка майже на три тижні залишила Європу без поставок „блакитного палива” з Росії, була неврегульована ціна на російське паливо для України та умови його транзиту до ЄС.
„Зараз контракти регулюють усі питання, пов’язані з доставками, й сумнівно, що Україна наважилася би на їх порушення чи розірвання газового договору до тих пір, поки може виконувати його умови та залишаються невичерпаними інші можливості вирішення суперечки”, - відзначили аналітики.
На їх переконання, російська влада добровільно не погодиться на зміну „газового контракту”, а зможе це зробити лише в обмін на контроль над українською газотранспортного системою або після вступу України до Митного союзу.
„Виглядає на те, що при нинішній добрій кон`юнктурі українська влада, хоча вважає невигідний газовий контракт з Росією головною економічною проблемою, не є в настільки складній ситуації, аби прийняти умови Москви”, - написали експерти.
Аналітики відзначили, що Україна швидше за все добиватиметься знижки на газ в суді, нагадавши, що „Газпром” в липні цього року погодився на меншу ціну для італійської Edison, не очікуючи кінцевого рішення в справі за скаргою цієї компанії.
„Важко оцінити, які шанси України на позитивне рішення, але процес займе щонайменше кілька місяців (середній час очікування на рішення два роки)”, - написали експерти.
Вони додали, що газ може подешевшати для України в наступному році у зв’язку із прогнозованою меншою ціною на нафту, яка є основою для розрахунків газових цін, згідно з українсько-російським газовим контрактом 2009 року.
Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив цього тижня про намір українських властей домагатися від Росії зменшення ціни на газ в Міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі.
Російська сторона у відповідь пригрозила розірванням „Харківських домовленостей” 2010 року, які дають Україні 100 доларову знижку на російський газ.
Росія майже 80% свого газового експорту до держав Євросоюзу поставляє через українську газотранспортну систему.