Посли США і Франції брали участь у похороні сирійського активіста

Посли США і Франції в Сирії відвідали у вівторок в Дамаску церемонію прощання з опозиційним активістом Гіятом Матаром, який помер, за даними правозахисників, від тортур в ув`язненні, повідомляє Радіо Свобода.

Матар був одним з основних організаторів акцій протесту з вимогою відставки президента Сирії Башара Асада.

У сирійських містах Дераа і Хомс у вівторок пройшли нові демонстрації. Їх учасники палили прапори Росії - на знак протесту проти небажання Москви підтримати нові санкції проти сирійських можновладців, запропоновані Заходом.

Повідомляється про загибель кількрх і арешти десятків супротивників режиму в Хомсі, Дераа і в передмістях Дамаска.

Ліга арабських держав у вівторок закликала негайно припинити кровопролиття в Сирії.