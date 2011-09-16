Міністр освіти Росії: у Москві немає охочих вчитися українською

Українська діаспора не змогла знайти бажаючих вчитися в українському класі у Москві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО.

«Я вважаю, що відкрити такий клас було б дуже здорово. З погляду фінансування, приміщення немає жодних проблем, але поки що немає бажаючих у ньому вчитися», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Він зазначив, що Посольство України в Росії провело дуже серйозну роботу серед української діаспори, але не знайшло бажаючих.

За словами міністра уряду Москви, керівника департаменту освіти російської столиці Ісаака КАЛІНИ, поки що є лише одна заявка від батьків, які б хотіли, щоб їх дитина вчилася в українському класі.

Він підкреслив, що відкрити клас з українською мовою навчання легше за все, тому що завжди є можливість знайти вчителів.

«Мови доволі близькі», - зазначив І.КАЛІНА.