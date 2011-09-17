Хорватія одержала текст договору про вступ Євросоюз
23:09, 17 вересня 2011Світ
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Підписання заплановане на грудень
Премьер-міністр Хорватії Ядранка Косор одержала текст договору про вступ до Євросоюзу від прем`єр-міністра головуючої в ЄС Польщі Єжі Бузека, передає Associated Press.
За словами Я.Косор, "це справді важливий історичний момент і радість для всього хорватського народу".
Раніше цього року Хорватія одержала "зелене світло" на вступ до Євросоюзу. Таким чином, вона стане 28-м членом ЄС і другою з колишніх югославських республік після Словенії, яка вступила в європейську спільноту, зазначає РосБізнесКонсалтинг.
Підписання договору заплановане на грудень. Після його ратифікації всіма членами ЄС, включаючи саму Хорватію, країна стане повноцінним членом Євросоюзу.
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