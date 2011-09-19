Путін захоплюється Берлусконі, якого «трохи сварять через заздрощі»

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, щодо якого прокуратура Італії веде кілька справ, отримав підтримку від свого російського колеги. На інвестиційному форумі в Сочі Володимир Путін висловив захоплення діями Берлусконі, зазначивши, що він мужньо приймає непопулярні, але потрібні рішення для виведення економіки країни з кризи.

"Пана Берлусконі трохи сварять за його особливе ставлення до прекрасної статі - до речі, через заздрість в основному, - але він себе в цій гострій ситуації проявив як відповідальний державний діяч в повному сенсі цього слова", - цитує Путіна newsru.

Російський прем`єр нагадав, що Італія зіткнулася з серйозною проблемою: борг країни становить сьогодні близько 124% до ВВП. Як підкреслив Путін, Сільвіо Берлусконі "прийняв на свої плечі важкі, але необхідні рішення".

"Я дивився і радів за нього. Так, звичайно, багатьом не подобається, але виходу іншого немає. Всім зрозуміло, що потрібно робити в цій ситуації, але далеко не всі мають мужність ці рішення прийняти", - сказав Путін.