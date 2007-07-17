Яценюк сподівається, що нову угоду між Україною і ЄС буде підписано 2008 р.

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що нову угоду між Україною та ЄС буде підписано у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив сьогодні журналістам у Брюсселі.

“Сподіваюсь, що 2008 рік стане роком підписання нової базової угоди”, - сказав міністр.

Він зазначив, що зараз активно проходять переговори між Україною та Європейським Союзом. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що переговори не можуть бути дуже швидкими.

“Це не питання одного дня”, - сказав він, зауваживши, що, звичайно, на переговорах сторони мають протилежні цілі.

Разом з тим, за словами міністра, в цілому переговорний процес триває. Він зазначив, що в середині вересня на саміті Україна-ЄС у Києві сторони представлять проміжні доповіді щодо стану переговорів, а після саміту переговори продовжать в робочому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС дала мандат Єврокомісії на проведення переговорів з Україною про нову посилену угоду, що має замінити Угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Головним пунктом нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Однак, переговори з цього питання можуть розпочатися лише після приєднання України до Світової організації торгівлі.