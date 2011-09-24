Голова ПНР: у Лівії воюють найманці з Росії та Україні

На боці режиму Муаммара Каддафі воюють найманці. З такою заявою виступив на прес-конференції в Нью-Йорку в рамках 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН голова Перехідної національної ради (ПНР) Лівії Махмуд Джибріль.

Його виступ транслювала прес-служба ООН. "У нас є все - з Африки, з арабських країн, Сербії, Україні, Росії. У Каддафі ще багато грошей, він зумів купити багато людей у найманці", - сказав М.Джибріль, відповідаючи на запитання, що йому відомо про використання режимом М.Каддафі зарубіжних найманців.

При цьому керівник ПНР додав, що не може назвати точну кількість іноземних найманців, що воювали на боці лідера Джамахірії.

Раніше в ЗМІ регулярно з`являлися згадки про те, що в Лівії воюють найманці з України та Білорусі, проте росіяни донині не згадувалися, зауважує РосБізнесКонсалтинг. У вересні МЗС Росії повідомив, що представники ПНР 6 вересня заарештували двох громадян РФ, підозрюваних в ремонті танків в армії М.Каддафі.