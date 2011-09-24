Пірати звільнили з полону судно з двома українцями на борту

Сомалійські пірати звільнили судно Mattheos, захоплене у полон 14 вересня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману посольством України в Королівстві Іспанія.

Зазначається, що судно - екіпаж 23 особи, серед яких двоє громадян України - було звільнено сьогодні.

За повідомленням дипустанови, у даний момент судно направляється до найближчого безпечного порту, де представники судновласника спільно з українськими дипломатами вирішуватимуть питання щодо репатріації екіпажу. Точне місце прибуття судна наразі уточнюється.

За попередніми даними, орієнтовний час прибуття судна до порту – 25 вересня ц.р.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у посольствах України в Іспанії, Нігерії, Республіці Кіпр та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня посольство України в Республіці Кіпр підтвердило, що серед 23-х членів екіпажу захопленого піратами в ніч на 15 вересня ц.р. судна Mattheos є двоє громадян України.

У Норвезькій асоціації судновласників повідомили, напад було скоєно у Гвінейській затоці на відстані близько 40 морських миль від дельти ріки Нігер.

За даними МЗС України, станом на 13 вересня у піратському полоні перебували 8 громадян України.