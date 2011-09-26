Праві визнали поразку у Франції, але здаватися не мають наміру

Французька правляча партія Союз за народний рух (UMP) визнає поразку на виборах до французького Сенат, за підсумками яких ліві вперше в історії П`ятої республіки (з 1958 року) отримали абсолютну більшість у верхній палаті парламенту, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Проте складати руки напередодні федеральних виборів партія не збирається.

За словами прем`єр-міністра Франсуа Фійона, зростання кількості представників опозиції в Сенаті спричинене розбіжностями прихильників правих у деяких регіонах, а також результатами місцевих виборів, на яких перемогли ліві: "Момент істини настане наступної весни ... Сьогодні ввечері почалася битва, і результати сенатських виборів кажуть нам про те, яку самовіддачу ми повинні будемо виявити", - йдеться в поширеній в неділю заяві Фійона.

Голова уряду закликав відкинути розбіжності і об`єднатися всіх, хто поділяє цінності президентської більшості.

У свою чергу, генеральний секретар UMP Жан-Франсуа Копе також зазначив, що поразка на виборах в Сенат була очікуванрю з урахуванням постійних поразок правих на місцевих виборах з 2004 року. На думку Копе, результати виборів жодною мірою не свідчать про відмову виборців від підтримки правлячої партії. Звертаючись до своїх святкуючих опонентам, він закликав їх не обманювати себе, оскільки боротьба ще тільки попереду.

"Справжнє рандеву буде наступного року на президентських і парламентських виборах, коли всі виборці прийдуть до урн для голосування", - сказав Копе, додавши також, що велике значення матимуть вибори нового голови Сенату 1 жовтня.

Досі ліві партії займали 153 місця в Сенаті, в тому числі 116 мандатів у групи Соцпартії і "зелених", 24 - у групи комуністів, республіканців і громадян, а також 13 сенаторів з групи Європейські демократичні й соціальне збори (RDSE).

Правляча партія Союз за народний рух (UMP) мала в своєму розпорядженні 149 мандатів, а Центристський союз, який регулярно підтримує UMP при голосуванні, мав 29 місць. Всього у верхній палаті було 343 сенатори, але після виборів їх стало 348: п`ять департаментів отримали додатково по одному місцю в Сенаті завдяки зростанню населення.

За підсумками нинішніх виборів, ліві додатково отримали щонайменше 23 місця у верхній палаті, що в цілому принесло їм 175 сенатських мандатів.

Вибори у французький Сенат непрямі, на них голосують близько 72 тисяч осіб, 95% з яких - депутати чи делегати муніципальних рад, а решта 5% - депутати регіональних рад, рад департаменту і депутатів від виборчих округів.