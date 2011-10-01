Сенат Франції вперше в новітній історії очолив соціаліст

Головою верхньої палати французького парламенту, Сенату, обрано лідера соціалістів у палаті Жан-П`єр Беля, який відтак став першим главою Сенату - соціалістом в історії П`ятої республіки.

Бель здобув перемогу вже в першому турі, коли його підтримали 179 сенаторів за необхідних 172.

Як повідомляє РІА "Новости", за основного суперника Беля, колишнього голову Сенату, представника правлячої партії "Союз за народний рух" Жерара Ларше проголосували 134 особи.

Вибори в Сенат, за підсумками яких більшість у палаті отримали ліві партії, відбулися 25 вересня. У Сенаті нового скликання соціалістам і їх союзникам належить 180 місць. За конституцією, голова Сенату автоматично приймає на себе повноваження президента, якщо з главою держави щось трапляється.