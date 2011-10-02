Туреччина не продовжила контракт на закупівлю російського газу

Туреччина відмовилася продовжувати угоду з Росією на постачання природного газу "західним маршруту" - через Україну, Румунію і Болгарію, про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиз.

Рішення Туреччини пов`язано з тим, що Росія відмовилася надати знижку на паливо в тому розмірі, який запросила Анкара.

Про можливість відмови міністр Йилдиз заявив ще в четвер. При цьому він наголосив, що угоди на постачання російського "блакитного палива" іншими коридорами залишаються чинними.

"У нас укладено три-чотири угоди з Росією на закупівлю газу. В однієї з них закінчився термін дії, і її не було продовжено. Проблем це не викличе. Частково закупівлю газу здійснює приватний сектор, який зможе, якщо захоче, надалі домовлятися з російською стороною. Просто держава більше не хоче займатися цим ", - цитує Бі-бі-сі.