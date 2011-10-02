В Австралії літак врізався і застряг у колесі огляду (фото)
16:20, 02 жовтня 2011Світ
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На атракціоні каталися двоє дітей
В Австралії літак Cheetah S200 врізався в колесо огляду, встановлене на ярмарку в місті Тарі за 250 кілометрів на північний схід від Сіднея, повідомляє Лента.Ru.
Надлегкий літак Cheetah S200 застряг в колесі огляду, розповіли представники поліції штату Новий Південний Уельс, на території якого розташоване місто Тарі. Пілот і пасажир літака, а також двоє дітей, які каталися на атракціоні в момент зіткнення, не постраждали.
За словами очевидців, літак врізався в атракціон одразу після зльоту з невеликого аеродрому, розташованого біля ярмарку. Інші подробиці події не уточнюються.
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