В Австралії літак врізався і застряг у колесі огляду (фото)

В Австралії літак Cheetah S200 врізався в колесо огляду, встановлене на ярмарку в місті Тарі за 250 кілометрів на північний схід від Сіднея, повідомляє Лента.Ru.

Надлегкий літак Cheetah S200 застряг в колесі огляду, розповіли представники поліції штату Новий Південний Уельс, на території якого розташоване місто Тарі. Пілот і пасажир літака, а також двоє дітей, які каталися на атракціоні в момент зіткнення, не постраждали.

За словами очевидців, літак врізався в атракціон одразу після зльоту з невеликого аеродрому, розташованого біля ярмарку. Інші подробиці події не уточнюються.