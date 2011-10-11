Московський патріарх згоден на смертну кару для маніяків і терористів

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил виступає в цілому проти відновлення смертної кари в Росії, але не виключає можливість її застосування для маніяків і терористів, повідомляє РІА "Новости".

Росія, вступаючи до Ради Європи в 1996 році взяла на себе ряд зобов`язань, у тому числі скасувати смертну кару. Наприкінці 1990-х років Росія ввела мораторій на страту. У листопаді 2009 року Конституційний суд РФ продовжив мораторій на застосування вищої міри покарання - до того моменту, коли Держдума ратифікує протокол про її скасування.

"Я проти смертної кари в сучасній Росії. Сьогодні, щоб усунути конкурента, замовляють кілера. При нинішньому стані наших судів, якщо буде смертна кара, за законом усуватимуть людей, і це - страшна небезпека", - заявив патріарх Кирило в інтерв`ю телеканалу "Росія", молдавським і румунським телеканалам за підсумками свого візиту до Молдови, який тривав 8-10 жовтня.

Він зазначив, що говорити про відродження смертної кари можна тільки в тому випадку, якщо йдеться про покарання "маніяків, масових вбивств, терористів", однак навіть у цьому випадку необхідно "мати докази, що ця людина справді була такою".