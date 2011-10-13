У Лондоні відновлюється судове дізнання у справі отруєного Литвиненка

У Лондоні сьогодні відбудеться засідання судової комісії у рамках дізнання за фактом смерті 2006 року колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дізнання у британському праві – форма судового розгляду, який відбувається поза рамками кримінальної справи. Такий суд не оприлюднює вирок, але може викликати свідків і називати винних.

Судове дізнання за фактом смерті отруєного в Лондоні Литвиненка розпочалося в листопаді 2006 року, але згодом було відкладено, щоб не заважати поліцейському розслідуванню.

Британські слідчі підозрюють в убивстві Литвиненка колишнього співробітника ФСБ, депутата Державної Думи Росії Андрія Лугового. Москва відмовилася видати його.

Як відзначає британська преса, перед суддею, що здійснює дізнання, є вибір – обмежитися питанням про причини смерті Литвиненка чи розслідувати причетність до неї російських спецслужб.